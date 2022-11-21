Оренбург, , 14:33 — REGNUM Оренбургский военный госпиталь нуждается в специальных медицинских кроватях. Помощь учреждению окажет областной фонд помощи «Защитник», сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя регионального общественного совета «Верность Отчизне», вице-спикер Заксобрания Оренбуржья Александр Куниловский.

В больнице Zdrav-nnov.ru

В октябре госпиталь попросил помощи в приобретении дополнительного медицинского оборудования. Военные медики отметили, что в больнице находятся около 100 военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

На заседании межведомственного общественного совета «Верность Отчизне», созданного для поддержки семей участников СВО, принято решение об обеспечении военного госпиталя многофункциональными медицинскими кроватями через областной фонд «Защитник». Будет закуплено пять кроватей со специальными матрацами на сумму порядка 200 тыс. рублей.