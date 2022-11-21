Тюмень, , 14:24 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин («Единая Россия») подверг жёсткой критике предложение отца экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона — Стенли Джонсона — сократить численность населения Земли. Возмущение парламентарий высказал в своём телеграм-канале.

Скриншот заявления Николая Брыкина t. me/nikolaybrykin

«Отец Бориса Джонсона — Стэнли Джонсон — заявил, что на Земле слишком много людей. Он предлагает сократить население максимум до одного миллиарда. Кто ещё хочет мне сказать, что англосаксы не лоббируют и не пропагандируют идеи фашизма? Да они сами являются фашистами!» — считает депутат Госдумы Брыкин.

Парламентарий недоумевает, разве в семьях с такими отцами могут вырасти нормальные дети?

«Они ещё политиками и руководителями государств становятся», — отмечает Николай Брыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский сенатор Алексей Пушков назвал бывшего главу правительства Великобритании Бориса Джонсона «хладнокровным и трезвым политиком».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком с русскими корнями