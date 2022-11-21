Джакарта, 21 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что доволен сотрудничеством с США, сообщает CNN Indoneia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Я доволен сотрудничеством между двумя странами. Отношения продолжаются десятилетиями и находятся в очень хорошем состоянии», — заявил Прабово Субанто после встречи со своим американским коллегой.

Индонезийский министр заявил, что есть несколько совместных программ, которые необходимо завершить, особенно связанных с репатриацией тел американских солдат, пропавших в Индонезии.

По этому случаю министр обороны США Ллойд Дж. Остин III оценил, что партнерство между США и Индонезией в оборонном секторе длится уже 70 лет, продолжает укрепляться. Индонезия продемонстрировала свою способность защищать суверенитет и безопасность Индо-Тихоокеанского региона.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что работают с вами над обеспечением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — отметил Ллойд Дж. Остин III.

Стороны также обсудили усилия по углублению партнерских отношений, включая расширение взаимодействия, увеличение инвестиций в образование.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтверждает, что переговоры о покупке истребителей F-15EX продолжаются.