Москва, , 14:21 — REGNUM Конференция TinkoffeCommerce состоится 1 декабря в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мероприятие соберет ключевых игроков рынка — около 100 статусных спикеров, 1,5 тысячи гостей офлайн и более 10 тысяч предпринимателей в онлайн-трансляции в прямом эфире. В рамках сессий эксперты и новички eCom-бизнеса обсудят тему стратегии выживания в условиях новой реальности, перестройки и роста бизнеса, трендов онлайн-торговли. Актуальную для себя сессию смогут найти не только состоявшиеся предприниматели, но и те, кто только планирует старт в электронной коммерции.

Спикерами конференции выступят основные игроки рынка из всех сегментов отрасли: СЕО и фаундеры крупнейших российских компаний (Связной, CarPrice, ЦИАН, X5 RetailGroup, ВкусВилл, Диван. ру), топ-менеджеры Тинькофф, руководители крупнейших платформ и брендов (Ozon, Lamoda, Яндекс, Авито, ВКонтакте и многие другие), представители рекламных агентств и бизнес-вендоров (OKKAM (ex-dentsuRussia), NielsenIQ, YouDo, BXB byBoxberry).

Кроме того, в рамках конференции состоится награждение победителей первой премии TinkoffeCommerceAwards, которая в этом году отмечает селлеров — героев маркетплейсов.

Илья Кретов, директор TinkoffeCommerce:

«Несмотря на меняющиеся обстоятельства, рынок электронной коммерции в России продолжает расти — как в общем объеме, так и в количестве бизнесов. Мы видим эту тенденцию очень четко: число клиентов онлайн-предпринимателей в Тинькофф увеличилось более чем в 1,5 раза за последний год. Именно здесь сейчас сосредоточены самые современные технологии в продажах, здесь все инновации и тренды появляются в первую очередь. Мы проводим нашу первую большую конференцию для тех, кто ищет новые точки роста для своего бизнеса онлайн. Вместе мы разберем конкретные кейсы и успешные практики онлайн-продаж, а также по достоинству отметим селлеров маркетплейсов, победителей премии TinkoffeCommerceAwards 2022».

Более подробно программу сессий в четырех залах можно посмотреть на сайте конференции.

TinkoffeCommerce — платформа для роста онлайн-продаж. Направление создано в рамках Тинькофф Бизнеса в октябре 2021 года. Включает в себя продукты, сервисы и образовательные программы для компаний и предпринимателей, которые работают в сфере электронной коммерции. Клиентами TinkoffeCommerce являются более 180 000 онлайн-предпринимателей.