Анкара, 21 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Воздушная операция турецких ВВС на севере Сирии и Ирака не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Министерство обороны Турции ранее объявило о ликвидации 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Операция была направлена против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещённой в Турции. Удары наносились по городу Кобани, а также по целям на севере Ирака.

«У нас не было никаких переговоров с господином (президентом США Джо) Байденом или господином Путиным по поводу этой операции», — сказал Эрдоган.

По его словам, лидеры России и США знают о возможных действиях Анкары в этом районе. Турецкие военные могут «прийти внезапно в одну ночь».

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган назвал воздушную операцию успешной.

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