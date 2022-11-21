Бишкек, , 14:20 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров раскритиковал сотрудников таможенной службы за невыполненный план по сбору платежей и пригрозил уволить их — «всех и сразу».

Таможня Popadius

«Если понадобится, мы готовы в один день уволить всех таможенников и вместо них взять новых — выпускников вузов», — заявил глава правительства, выступая на заседании профильного парламентского комитета

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что «таможенная служба является нашей больной и проблемной темой».

Жапаров отметил, что с начала 2022 года таможенникам удалось улучшить показатели на 26 млрд сомов (18,6 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Но перед таможенной службой была поставлена задача — увеличить сборы на 50 млрд сомов (35,8 млрд рублей). Таможня со своими обязанностями не справилась — план не выполнила», — посетовал премьер-министр Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что за девять месяцев 2022 года таможенной службе Киргизии удалось собрать только 57 млрд сомов (40,8 млрд рублей) из запланированных 98,5 млрд сомов (70,5 млрд рублей).

Отметим, что согласно прогнозам Министерства финансов, дефицит бюджета Киргизии по итогам 2022 года увеличится в 3,9 раза — с изначально запланированных 9,1 млрд сомов (6,5 млрд рублей) до 35,4 млрд сомов (25,3 млрд рублей).

При этом финансовое ведомство считает, что «основной причиной снижения налоговых и таможенных доходов является вооруженный конфликт на территории [б. УССР] и введение дополнительных санкций в отношении России».

«Это повлекло за собой снижение поступлений ЕАЭС, что повлияло на поступление таможенных пошлин от России и Белоруссии в меньшем размере», — утверждает Минфин Киргизии.