Вашингтон, 21 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Американский актёр и боец смешанных единоборств Джейсон Дэвид Фрэнк умер в возрасте 49 лет. Об этом 21 ноября сообщает портал TMZ.

Цитата из т/с «Могучие рейнджеры» 1993-1995 «Могучие рейнджеры»

Артист скончался в Техасе. Подробности неизвестны, но информации источников, речь может идти о самоубийстве, пишет TMZ.

Фрэнк получил известность по роли Томми Оливера во франшизе «Могучие рейнджеры». В 2003 году он был включён в Зал славы Всемирного союза каратэ.