Чита, 21 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников решил, что он как десантник с боевым опытом принесет больше пользы в качестве участника спецоперации РФ на территории б. УССР, и заявил об отставке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников

В своем телеграм-канале 21 ноября он пояснил:

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны».

Александр Сапожников также поблагодарил всех, кто помогает делать Читу лучше.

«Желаю нашей любимой Чите — Городу трудовой доблести — гармоничного и динамичного развития, а самим читинцам счастья и благополучия», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, швейные предприятия и волонтёры Забайкальского края изготавливают тёплые вещи для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона: в течение трёх недель ими было произведено 1200 пар носков и около трёх тысяч балаклав.

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