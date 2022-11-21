Кострома, , 16:49 — REGNUM Общественная палата Костромской области предлагает создать российский аналог «Википедии». Такая идея прозвучала в ходе совместного заседания комиссий совещательного органа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Большая Российская энциклопедия» Illustr

«Википедия создана американским интернет-предпринимателем. Ресурс преднамеренно содержит колоссальное количество неверной информации и значений слов», — говорится в сообщении Общественной палаты.

Отметим, что эта мысль не нова. Ранее в стране пытались создать аналог информационного ресурса, в основу которого должна была лечь Большая российская энциклопедия. Главное отличие от «Википедии» заключалось в том, что российский проект будет редактировать группа специалистов, а не любой пользователь. Аналог за 2 млрд рублей должны были подготовить к весне 2022 года, однако от идеи решили отказаться из-за слишком высоких трат.

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