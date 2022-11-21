Кишинёв, , 14:23 — REGNUM Страны Запада должны не дать России добиться результата в спецоперации по денацификации территории б. УССР, и Кишинёв готов помогать. Об этом говорится в статье президента Молдавии Майи Санду, опубликованной 21 ноября газетой «Политико».

Майя Санду European People’s Party

«Как нельзя позволить России победить [на территории б. УССР], точно так же её гибридные методы не должны иметь успеха в Молдавии. Мы внесём свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения», — сказала Санду.

По её мнению, Молдавия необходима Западу для помощи киевскому режиму. Глава республики заявила о готовности заплатить высокую цену за противостояние с Россией.

«Цена высока, и мы готовы нести это бремя», — подчеркнула Санду.

Напомним, ранее Санду заявила, что нужно лишать гражданства всех молдавских граждан, участвующих в спецоперации по денацификации территории б. УССР. Формально Молдавия является нейтральной страной, но в республике не было случаев преследования за участие в карательных батальонах ВСУ.