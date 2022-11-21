Москва, , 14:17 — REGNUM Коммерческий директор компании Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов, проходящий по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, останется в СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд, сообщает 21 ноября РИА Новости.

Судья Олег Музыченко огласил решение суда: апелляционная жалоба на помещение Суханова под стражу отклонена. В СИЗО Суханов останется по меньшей мере до 24 декабря.

Постановление об аресте Суханова вынес 26 октября Тверской суд Москвы. Защитники просили отменить это решение и поместить его под домашний арест, также предлагали залог в размере 15 млн рублей. Прокурор просил оставить решение Тверского районного суда без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, Суханов, по версии следствия, вымогал у Чемезова деньги за то, чтобы не публиковать порочащие сведения в одном из телеграм-каналов.

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