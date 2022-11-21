Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:20 — REGNUM В ходе специальной военной операции погиб ещё один доброволец из Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Гвоздики герою Elizabeth McClay

Алексей Лагутин получил серьёзное ранение в ходе боёв. Медики боролись за жизнь 22-летнегго бойца около двух недель. Попытки оказались безуспешными, молодой человек скончался в госпитале 15 ноября.

Прощание с Алексеем Лагутиным пройдёт в 11:00 по местному времени (9:00 мск) 23 ноября на Аллее Славы в Каменске-Уральском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Херсоном погиб младший сержант с Урала Игорь Волкоморов.

Читайте ранее в этом сюжете: Уралец погиб под Херсоном в ходе СВО