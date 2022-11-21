Бишкек, , 14:16 — REGNUM Министерство экономики и коммерции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона с предложением разрешить посещать страну без оформления визы иностранцам, желающим посетить местные казино.

Казино (сс) GregMontani

Специализированный безвизовый режим позволит зарубежным гостям находиться на территории специализированной игорной зоны в течение 15 суток.

При этом за незаконное пересечение границ игорной зоны иностранным гражданам, прибывшим в Киргизию для посещения казино, будет грозить наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (от 36 тысяч до 72 тысяч рублей) или лишением свободы на срок до двух лет.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2012 года в Киргизии был введен запрет на деятельность игорных заведений. А 13 апреля 2015 года власти запретили деятельность букмекерских контор и тотализаторов.

1 июля 2022 года президент Садыр Жапаров разрешил возобновить официальную работу казино, которые, которые купят государственные лицензии на десять лет.

Отметим, что руководство республики утверждает, что клиентами игорных заведений не смогут стать граждане Киргизии, иностранцы младше 21 года и недееспособные граждане других стран.