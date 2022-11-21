Анкара, 21 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В город Каркамыш в Турции, который расположен на границе с Сирией, боевиками запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) было выпущено четыре ракеты, одна из которых попала в здание школы. Об этом 21 ноября сообщает портал Superhaber.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

«Четыре ракеты, выпущенные членами РПK, попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот Каркамыша», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого несколько человек были ранены, и добавляется, что на место обстрела выехали бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что удары по городу Кобани (курдское название Айн-эль-Араб) в Сирии нанесла Турция.