Челябинск, 21 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Челябинской области командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин вошёл в состав сопредседателей штаба регионального отделения ОНФ. Решение было принято на отчётно-выборной конференции отделения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе структуры.

Orenburg-gov.ru Назначение

Как пишет Накануне. Ru, после начала спецоперации он ушёл на фронт добровольцем. За время службы спас 367 детей и помогал восстанавливать разрушенные дома. А постановлением главы ДНР был представлен к Ордену Мужества.

Сейчас Гагарин командует батальоном «Апостол», в котором служат бойцы из Челябинской области. Областное отделение ОНФ регулярно собирает и поставляет батальону помощь.

Отметим, ранее с Гагариным встретился челябинский губернатор Алексей Текслер. «Попросил передать привет ребятам на передовой. Но не только. Договорились, что область на постоянной основе будет помогать батальону в оснащении всем необходимым», — отметил чиновник, И добавил, что в ближайшее время в регионе начнут комплектовать груз.