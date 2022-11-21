Анкара, 21 ноября 2022, 14:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы перерабатывать российскую пшеницу в муку и бесплатно отправлять ее в «слаборазвитые» государства.
По его словам, предложение о бесплатной отправке зерна в бедные страны ему сделал президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минсельхоза Вахит Киришчи заявил, что Турция планирует перерабатывать российское зерно и бесплатно отправлять продукцию бедным странам.
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