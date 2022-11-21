Москва, , 14:13 — REGNUM Правительство объявило о введении новых правил в отношении оплаты труда топ-менеджеров госкомпаний. Годовые бонусы будут выплачиваться топ-менеджерам только в случае достижения компанией ключевых показателей эффективности, увязанных с национальными целями развития России. Проще говоря: выполнил план — получил премию, не выполнил — не получил, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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«Некоторые работники так сейчас и получают зарплату и премию им платят по результатам. Такая управленческая модель была развернуто раскрыта в трудах американского экономиста Питера Друкер еще в 1960-х годах. С тех пор и применяется почти повсеместно. Вот теперь и до топ-менеджеров российских госкомпаний добралось такое вот «ужесточение».

Одно дело, когда человек сам создал бизнес, создал рабочие места, выпускает востребованную продукцию или услуги и сам несет на себе все предпринимательские риски. Здесь будет только справедливо, если он сам себе назначит зарплату, какую хочет и, если ему по итогу, после уплаты расходов и налогов, достанется и вся прибыль.

Другое дело топ-менеджер госкомпаний, назначенный на этот пост сверху, ничего сам не создавший, пользующийся государственными преференциями и никаких рисков не несущий. Практически это почти что тот же чиновник, задача которого управлять тем, что ему доверено.

Да, этот человек должен получать большую зарплату. И большие премии. Но только в том случае если его работа приносит пользу всем нам, если то, что он делает, значимо для достижения стратегических целей социально-экономического развития и национальной безопасности.

Справедливости ради следует отметить, что это не первый случай, когда правительство РФ пытается поставить под контроль доходы в этом секторе.

Попытка введения потолка заработных плат и привязки премий к реальным достижениям менеджеров делалась еще восемь лет назад (в 2014 году), однако оказалась безуспешной. Ну что ж стоит посмотреть, что получится в этот раз.

Очевидно, что сегодня, в ситуации, когда экономика, а вместе с ней и госкомпании, переживают не самые лучшие времена, правительство настроено более решительно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России изменило правила по зарплатам топ-менеджеров государственных компаний. Власти начнут премировать глав госкомпаний в соответствии с их ключевыми показателями эффективности ((KPI),

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