Улан-Удэ, , 14:13 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ более 300 семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, получили дрова. Всего принято 424 заявки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дрова Администрация Улан-Удэ

Как отмечается, каждой семье участника СВО положено по 10 кубометров дров или около 3,8 тонны угля.

«На сегодня принято 424 заявления, 389 обращений передано на доставку, 324 семьям дрова и уголь уже доставлены», — рассказала и. о. председателя комитета по социальной и молодежной политике Татьяна Трофимова.

По её словам, для получения топлива заявители должны проживать на территории города в домах, не подключённых к центральному отоплению. Они также должны предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий родство с военнослужащим.

Добавим, что волонтёры из числа студентов местных вузов и ссузов помогают семьям в колке полученных дров.

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