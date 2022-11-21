Улан-Удэ, 21 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ более 300 семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, получили дрова. Всего принято 424 заявки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Дрова

Как отмечается, каждой семье участника СВО положено по 10 кубометров дров или около 3,8 тонны угля.

«На сегодня принято 424 заявления, 389 обращений передано на доставку, 324 семьям дрова и уголь уже доставлены», — рассказала и. о. председателя комитета по социальной и молодежной политике Татьяна Трофимова.

По её словам, для получения топлива заявители должны проживать на территории города в домах, не подключённых к центральному отоплению. Они также должны предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий родство с военнослужащим.

Добавим, что волонтёры из числа студентов местных вузов и ссузов помогают семьям в колке полученных дров.