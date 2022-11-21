Женева, Швейцария, 21 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. По случаю недели осведомлённости об использовании антибиотиков представительство Всемирной организации здравоохранения в Афганистане предостерегло от их чрезмерного использования. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Всемирная организация здравоохранения добавила, что в Афганистане многие виды антибиотиков доступны в аптеках без рецепта врача, и их без разбора применяют при различных заболеваниях.

В ВОЗ подчеркнули, что чрезмерное и постоянное использование антибиотиков может вызвать устойчивость микробов, поэтому следует использовать такие препараты только в случаях, когда они назначены врачами.