Москва, 21 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Россия и Куба находятся в отличных двусторонних отношениях. Об этом в ходе визита в студию RT на испанском заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

«Я думаю, что у нас отличные отношения как с двусторонней точки зрения, так и с точки зрения политического строя», — сказал Диас-Канель.

По его словам, Россия и Куба стремятся к углублению торгово-экономических связей, поскольку обе стороны исходят из того, что это будут взаимовыгодные отношения.

Диас-Канель подчеркнул, что и Россия, и Куба находятся «в сложном положении», поскольку «обе страны под санкциями» и на них «оказывается международное давление».