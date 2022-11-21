Абакан, , 14:08 — REGNUM Власти Хакасии 21 ноября провели встречу с жёнами мобилизованных граждан. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, большинство вопросов касалось выплат денежного довольствия военнослужащим.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Первая встреча главы Хакасии Валентина Коновалова с жёнами военнослужащих состоялась 2 ноября. В ходе встречи 21 ноября женщины спрашивали о выплатах денежного довольствия призванным мужьям, условиях их размещения в воинских частях. Ряд вопросов касался демобилизации тех, кто подлежит отзыву.

Коновалов заверил, что семьи мобилизованных не останутся без внимания. На каждую семью составлен социальный паспорт, с ними работают муниципалитеты и социальные органы.

Главам городов и районов поручено проводить аналогичные встречи, вести с семьями разъяснительную работу как по мерам поддержки, так и по другим вопросам.

По понедельникам в Хакасии будет проходить единый день приёма членов семей мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября власти Хакасии проинформировали о том, что семьям мобилизованных в республике начали поступать выплаты до 100 тысяч рублей в рамках второго пакета мер поддержки.

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