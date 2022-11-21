Мадрид, 21 ноября 2022, 14:07 — REGNUM В нынешних условиях нет возможности для содержательного диалога НАТО с Россией. Об этом 21 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.
«Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведёт сейчас, особенно в отношении [киевского режима], нет возможности для содержательного диалога», — сказал Столтенберг.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания потенциально опасные для неё действия.
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