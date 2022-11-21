, 14:19 — REGNUM Правительство Канады выделило дополнительно 40 млрд долларов на оборону в течение 20 лет, из которых почти 5 млрд долларов пойдут на модернизацию Североамериканского командования аэрокосмической обороны NORAD. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает CTV News.

Ранее Карен Хоган, представитель парламента Канады, заявила, что более десяти лет задержек и бездействия привели к тому, что корабли, самолёты и спутники, которые наблюдают за канадской частью Арктики, должны быть выведены из эксплуатации прежде, чем подойдёт срок окончания их службы.

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Анита Ананд в ответ на заявление Карен Хоган напомнила, что федеральное правительство выделило дополнительно 40 млрд долларов на оборону в течение 20 лет, из которых почти 5 млрд долларов пойдут на модернизацию NORAD.

«Мы занимаемся этим. Суверенитет Арктики имеет абсолютно решающее значение, поскольку эта глобальная среда продолжает меняться, мы будем продолжать совершенствовать нашу защиту на нашем Севере», — сказала министр обороны Канады.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель командующего аэрокосмической обороной Северной Америки (NORAD) Ален Пеллетье в ходе заседания постоянного комитета по национальной обороне Канады заявил, что возможности североамериканской страны по обнаружению пересечения её арктических границ «очень ограничены», а данные системы нуждаются в модернизации.

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