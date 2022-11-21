Бразилиа, 21 ноября 2022, 14:05 — REGNUM Политический совет избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласил партии, поддерживающие действующего главу государства Жаира Болсонару, на встречу на этой неделе. Об этом пишет CNN Brazil.

Бразилия
Бразилия

В частности, политсовет пригласил на переговоры республиканцев, либерал-консерваторов «Союз Бразилии» и «Прогрессистов».

Приглашение было направлено на среду, в связи со встречей лидеров 14 партий, поддержавших избранного президента Лулу.

СМИ сообщают, что эта встреча — еще один сигнал новой исполнительной власти парламенту, чтобы обеспечить одобрение поправки в закон о социальной помощи.

Так, в рамках реформы социальная помощь вновь будет называться Bolsa Familia. Отмечается, что соцпомощь, в частности, включает в себя сумму в 600 реалов (около 117 долларов), с дополнительными 150 реалами (около 29 долларов) на ребенка до шести лет.