Бразилиа, , 14:05 — REGNUM Политический совет избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласил партии, поддерживающие действующего главу государства Жаира Болсонару, на встречу на этой неделе. Об этом пишет CNN Brazil.

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В частности, политсовет пригласил на переговоры республиканцев, либерал-консерваторов «Союз Бразилии» и «Прогрессистов».

Приглашение было направлено на среду, в связи со встречей лидеров 14 партий, поддержавших избранного президента Лулу.

СМИ сообщают, что эта встреча — еще один сигнал новой исполнительной власти парламенту, чтобы обеспечить одобрение поправки в закон о социальной помощи.

Так, в рамках реформы социальная помощь вновь будет называться Bolsa Familia. Отмечается, что соцпомощь, в частности, включает в себя сумму в 600 реалов (около 117 долларов), с дополнительными 150 реалами (около 29 долларов) на ребенка до шести лет.