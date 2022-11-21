Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга направляет 14,1 млрд рублей на закупку техники для строительства новых объектов Петербургского метрополитена. Это следует из документа, размещённого 21 ноября на странице антикоррупционной экспертизы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Смольного

Смольный инвестирует средства в работу АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС), которое является единственным генподрядчиком при строительстве метро. Так, 4,5 млрд рублей пойдут на закупку негорнопроходческого оборудования и техники. На приобретение в собственность АО «МССС» единого производственно-технологического комплекса для офисных, складских и производственных помещений направят 3,3 млрд рублей. Сейчас эти помещения предприятие занимает на правах аренды. Ещё 6,2 млрд рублей уйдут на погашение долгов по кредитам и займам Банка ВТБ и ООО «Таск».

«Для обеспечения финансовой устойчивости АО «МССС» на долгосрочную перспективу, а также обеспечения бесперебойного строительства объектов метрополитена в Санкт-Петербурге предлагается использование денежных средств, предоставляемых АО «МССС» в виде бюджетных инвестиций», — указано в пояснительной записке.

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Напомним, что «Метрострой Северной Столицы» уже закупил новое оборудование для строительства метрополитена. Открыть три новые станции обещают в 2024 году.