София, 21 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Специальная комиссия Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной, Восточной и Юго-восточной Европе прибудет в Софию для оценки финансового состояния Болгарии. Об этом 21 ноября сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, визит делегации во главе с куратором программы внутренних займов Жаном-Франсуа Дофином запланирован на 30 ноября — 6 декабря текущего года. Команда МВФ проведет встречи с представителями министерства финансов и Национального банка, а также с представителями частного сектора и неправительственных организаций.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о намерении обратиться к структурам МВФ за дополнительным денежным кредитом.