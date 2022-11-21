Тегеран, , 13:59 — REGNUM Тегеран считает необходимым создать комитет безопасности для предотвращения террористических угроз и обмена информацией с афганскими властями. Об этом заявил спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми, сообщает региональной офис информационного агентства «Тасним».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

После встречи в «московском формате» он отметил, что страны и соседи Афганистана должны помогать этому государству в рамках координационного комитета или комитета безопасности.

Каземи Коми добавил, что помочь Афганистану можно путём обучения войск, обмена информацией и поставок техники. Другими словами, соседние страны должны сотрудничать с Кабулом в этой области.

Спецпредставитель Ирана заявил, что ответственность за обеспечение безопасности населения и границ с соседними странами лежит на руководстве Афганистана.

По его словам, вопросы безопасности в свете террористических угроз являются серьёзной проблемой, поскольку терроризм не знает границ, а отсутствие безопасности и нестабильность в Афганистане затрагивают соседние страны и весь регион.

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При этом иранский дипломат подчеркнул, что стабильность в Афганистане напрямую связана с установлением в стране инклюзивного правительства.

Каземи Коми также упомянул про встречи по Афганистану в «московском формате» и сказал, что поиск путей помощи Афганистану в рамках этой региональной инициативы не означает вмешательства во внутренние дела страны.

«Я думаю, что «московский формат» может помочь улучшить ситуацию в Афганистане», ― сказал Каземи Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Москве прошла четвёртая встреча «московского формата» по Афганистану на уровне спецпредставителей с участием десяти стран.