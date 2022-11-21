Эль-Хасака, Сирия, , 14:09 — REGNUM Командование курдского ополчения «Сирийских демократических сил» (СДС) исключает возможность нового вторжения турецкой армии на территорию Сирии. Об этом 21 ноября заявил представитель командования СДС Арам Ханна в интервью Al-Hadath.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Турция хотела бы оккупировать часть сирийской территории, но не решится на это из-за позиции США и России.

«Сирийские демократические силы не будут сидеть сложа руки, и мы будем защищать наши территории от любого вторжения. События на местах указывают на то, что международные силы — Россия и США — не уступят Турции по вопросу наземного наступления», — сообщил Арам Ханна.