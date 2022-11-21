Москва, , 13:57 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с нападающим Артёмом Демковым. Об этом 21 ноября сообщает пресс‑служба команды.

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Отмечается, что контракт с 33‑летним белорусским форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Демков сыграл 22 матча, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-4».

Ранее Демков выступал в КХЛ за «Сочи» и минское «Динамо».

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