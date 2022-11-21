Сеул, , 14:12 — REGNUM Миссия Южной Кореи при НАТО в Брюсселе начнет свою работу на этой неделе. Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на данные внешнеполитического ведомства страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 22 ноября посол Южной Кореи в Бельгии, ЕС и Люксембурге Юн Сун Гу, который возглавит миссию, вручит верительные грамоты генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и приступит к своим обязанностям.

В МИД Южной Кореи отметили, что Сеул продолжит налаживать сотрудничество с НАТО, активно участвуя в деятельности организации.

Напомним, что правительство Южной Кореи приняло решение о создании миссии при НАТО в июне текущего года.

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