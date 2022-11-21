Сеул, 21 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Миссия Южной Кореи при НАТО в Брюсселе начнет свою работу на этой неделе. Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на данные внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, 22 ноября посол Южной Кореи в Бельгии, ЕС и Люксембурге Юн Сун Гу, который возглавит миссию, вручит верительные грамоты генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и приступит к своим обязанностям.

В МИД Южной Кореи отметили, что Сеул продолжит налаживать сотрудничество с НАТО, активно участвуя в деятельности организации.

Напомним, что правительство Южной Кореи приняло решение о создании миссии при НАТО в июне текущего года.