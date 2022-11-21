Донецк, , 13:55 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:41 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи имеют факты действий военных киевского режима аналогичных действиям нацистских преступников в период Великой Отечественной войны.