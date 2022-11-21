Москва, 21 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В последние месяцы Европа прекратила импорт российского угля и резко сократила импорт газа, однако импорт сырой нефти, а также нефтепродуктов, продолжается более уверенно. Страны ЕС продолжают лидировать в мире по импорту российской нефти, хотя и сокращают ее закупки заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Здесь следует также учитывать, что по мере замедления глобального спроса на нефть, не только в ЕС, но даже в Китае и Индии (где пики импорта нефти из России были уже пройдены в мае–июне) ввоз российской нефти сокращается.

Еще в марте 2022 года странами ЕС было анонсировано, что до конца 2022 года запрет на импорт нефти охватит 90% ее поставок из нашей страны, однако уже тогда обсуждались исключения для трубопроводных поставок. Это означает, что ЕС осознает невозможность быстрого обеспечения диверсификации маршрутов и источников энергоснабжения.

С декабря вступают в силу так называемые «потолки» цен на нефть, когда европейским компаниям будет запрещено страховать морскую транспортировку российской нефти, если она импортируется ЕС по цене выше установленного предельного уровня.

Вряд ли такая мера будет эффективной для контроля над экспортом российской нефти, особенно учитывая рекордную инфляцию и рост цен на энергоносители в странах ЕС. Поэтому в ближайшее время западные компании будут в большей степени заинтересованы в продолжении импорта российской нефти.

Более того, серьезно выросли объемы морской транспортировки российской нефти в страны Азии, и эта нефть потом все равно покупается странами ЕС.

Изначально, после вступления в силу нефтяного эмбарго, стратегия российских экспортеров будет нацелена на отгрузку нефти за пределами действия установленных ценовых ограничений.

Парадоксально, но западные страны, устанавливая положения этого эмбарго, предполагали, чтобы у России оставались пути его обхода (чтобы, в частности, наша страна могла использовать альтернативные страховые услуги и теневой танкерный флот), чтобы экспорт нефти в страны ЕС в итоге не был ограничен до критических минимумов.

Поэтому в декабре и последующие месяцы не следует ожидать значительных снижений морского экспорта российской нефти.

С начала специальной военной операции агрессивная риторика ЕС по поводу необходимости запрета на импорт российской нефти только нарастала. Вместе с тем, опасения ЕС по поводу формирующегося дефицита привели к ограничениям эмбарго и возможностям применения разных лазеек для его обхода.

Таким образом, получилось, что по меньшей мере более половины российской нефти, перевозимой морским транспортом и застрахованной компаниями ЕС, будет продолжать ввозится в Европу, несмотря на санкции.

По существу, нефтяное эмбарго, вводимое странами ЕС, перестает быть таковым и становится лишь перенаправлением потоков и усложнением схем международной торговли нефтью», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании до сих пор осуществляют закупки российской нефти, сообщила газета The Sunday Times.

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