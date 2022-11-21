Тюмень, 21 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Тюменский областной суд отправил на новое рассмотрение дело «о вобле», отменив прежний вердикт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Pixabay.com Суд

Напомним, юная Алиса К. 24 сентября 2022 года написала на площади Единства и Согласия в Тюмени мелом «Нет в… е». Центральный районный суд не счёл её нарушительницей закона, так как девушка заявила о своей ненависти якобы к вобле. Полицейские Тюмени оспорили данное решение.

Сегодня, 21 ноября, Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени на постановление по делу о правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (» Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан…») в отношении Алисы К.

«Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Напомним, санкция статьи 20.3.3 КоАП РФ которую вменяют юной тюменке, предусматривает для физических лиц штраф до 50 тысяч рублей.

«Я на самом деле была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю как пойдёт дальше», — прокомментировала порталу 72.ru решение областного суда Алиса К.