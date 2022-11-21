Москва, , 14:07 — REGNUM В Госдуму пока не поступил отзыв правительства на законопроект думской фракции ЛДПР о включении 31 декабря в дни новогодних каникул. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ был внесен в палату парламента в 2020 году. Тогда авторы указали, что отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

«Комитет его ещё не рассматривал. Мы ждём отзыв правительства, который до сих пор нам не поступил. Но на самом деле спешки в этом году и в следующем нет, учитывая, то, что в этом году на субботу 31 декабря выпадает, в следующем на воскресенье», — сказал Нилов.

По его словам, авторы инициативы настаивают на том, чтобы 31 декабря был фиксированным нерабочим праздничным днём в Трудовом кодексе РФ.

«Мы наблюдали в 2019 и 2020 годах календарную вакханалию, когда 31 декабря был якобы рабочим, а на самом деле полурабочим. Каждый губернатор начал самостоятельно своим решением определять работает регион или не работает. В итоге пришлось президенту призвать всех губернаторов объявить 31 декабря выходным днём», — пояснил Нилов.

Депутат добавил, что будет повторный запрос в правительство РФ с тем, чтобы получить их отзыв на законопроект и дальше уже рассматривать его в комитете.

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