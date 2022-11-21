Южно-Сахалинск, , 13:51 — REGNUM Некоторые мобилизованные с Сахалина многодетные отцы отказались возвращаться домой и настояли на своём участии в специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом 21 ноября сообщили в правительстве островного региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Губернатор области Валерий Лимаренко посетил полигон Успеновский и пообщался с военнослужащими, которые проходят боевое слаживание. Некоторым из них, у кого есть трое и более детей в возрасте до 16 лет, предложили вернуться домой по отсрочке, но мужчины отказались, изъявив желании продолжить службу и отправиться в зону спецоперации.

«Спасибо за ваше решение. Ждем вас домой живыми, здоровыми и с победой. Будем поддерживать вас на фронте и обязательно позаботимся о семьях», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, все жители Сахалина, имеющие трёх и более детей в возрасте до 16 лет, которые были мобилизованным до принятия Минобороны РФ решения об отсрочке для многодетных, будут выведены из зоны специальной военной операции в защиту Донбасса и возвращены домой.