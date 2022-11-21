Москва, , 13:49 — REGNUM Российские следователи имеют факты действий военных киевского режима аналогично действиям нацистских преступников в период Великой Отечественной войны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на форуме «Без срока давности» заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

«У нас есть факты, когда вооруженные силы [киевского режима] на Донбассе врывались в больницы, в том числе психиатрические больницы, занимали первые этажи и создавали там укрепленные позиции. И, как немецкие фашисты, они прикрывались живым щитом — больными», — сказал Бастрыкин.

По его словам, с 2014 года представители ведомства расследуют преступления военных киевского режима и националистов-бандеровцев: «В это время возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении предстателей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических организаций и также представителей <…> силовых структур [киевского режима]».

Бастрыкин подчеркнул, что всего с 2014 года в результате действий киевского режима было ранено более восьми тысяч мирных граждан, а 4,8 тысячи человек погибли.