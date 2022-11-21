Анива, Сахалинская область, , 13:56 — REGNUM На Сахалине школе №1 в Аниве присвоено имя Дениса Плотникова, выпускника-золотого медалиста, погибшего в ходе спецоперации в апреле 2022 года.

Память © ИА REGNUM

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По информации телеграм-канала «Полпред ДФО», герой, старший лейтенант Денис Юрьевич Плотников, награждён орденом Мужества посмертно. Парню было 24 года. Служил по контракту

В зоне СВО Денис Плотников заменил товарища, который по болезни не смог поехать на передовую. С инициативой о присвоении звания школе выступил Анивский совет ветеранов.

В присутствии учеников и родных Дениса Плотникова в школе открыли памятную доску.

Как сообщало ИА REGNUM, не совместимые с жизнью ранения получил на обстреле в Донбассе житель города Поронайск на Сахалине, ефрейтор Данил Кабанов.