Анива, Сахалинская область, 21 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На Сахалине школе №1 в Аниве присвоено имя Дениса Плотникова, выпускника — золотого медалиста, погибшего в ходе спецоперации в апреле 2022 года.

ИА REGNUM Память

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По информации телеграм-канала «Полпред ДФО», герой, старший лейтенант Денис Юрьевич Плотников награждён орденом Мужества посмертно. Парню было 24 года. Служил по контракту.

В зоне СВО Денис Плотников заменил товарища, который по болезни не смог поехать на передовую. С инициативой о присвоении звания школе выступил Анивский совет ветеранов.

В присутствии учеников и родных Дениса Плотникова в школе открыли памятную доску.

Как сообщало ИА REGNUM, несовместимые с жизнью ранения получил при обстреле в Донбассе житель сахалинского города Поронайска ефрейтор Данил Кабанов.