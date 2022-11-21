Омск, , 13:48 — REGNUM Мемориальную доску в память о герое спецоперации, доценте кафедры физической культуры Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Артёме Салугине открыли в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 ноября в пресс-службе ОмГМУ.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Артём Салугин был сотрудником СОБР «Каскад» управления Росгвардии по Омской области. С сентября 2021 года он совмещал службу в отделе с преподавательской деятельностью в омском медвузе в должности доцента кафедры физической культуры.

В ходе специальной военной операции капитан полиции Артём Салугин погиб, получив несовместимое с жизнью ранение. Президент РФ наградил его орденом Мужества (посмертно) — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

На открытии мемориальной доски присутствовали родственники, друзья, коллеги героя, учителя и ученики вуза.

Коллеги вспоминают Артёма Салугина как талантливого преподавателя и организатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года на фасаде дома в центре Омска появился мурал в честь бойца Росгвардии Артёма Салугина.

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