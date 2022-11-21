Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Вооружённые силы США тестируют 50 терминалов SpaceX Starlink по всему арктическому региону. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Tesmanian.

Американский военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Спутниковая служба SpaceX Starlink будет протестирована военными США в течение следующих 6-12 месяцев над арктическим регионом. К весне 2023 года США определят, будут ли они платить за услуги Starlink в долгосрочной перспективе.

По словам Брайана Била, главного аэрокосмического инженера управления стратегических разработок и экспериментов научно-исследовательской лаборатории ВВС США, военные также планируют установить Starlink на борту самолётов для тестирования в полётах над Арктикой.

«Около 235 спутников Starlink предназначены для передачи высокоскоростного интернета через Арктику. SpaceX запустит 240 дополнительных спутников для обслуживания региона к маю 2023 года»,— добавил Брайан Бил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что высокоскоростной спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска в ближайшее время начнёт функционировать в отдалённых канадских посёлках. Карта покрытия Starlink предполагает, что все три северные территории страны получат доступ к интернету в первом квартале 2023 года.

Читайте также: Starlink Илона Маска заработает в арктической части Канады