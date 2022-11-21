Вашингтон, 21 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы США тестируют 50 терминалов SpaceX Starlink по всему арктическому региону. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Tesmanian.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский военный

Спутниковая служба SpaceX Starlink будет протестирована военными США в течение следующих 6-12 месяцев над арктическим регионом. К весне 2023 года США определят, будут ли они платить за услуги Starlink в долгосрочной перспективе.

По словам Брайана Била, главного аэрокосмического инженера управления стратегических разработок и экспериментов научно-исследовательской лаборатории ВВС США, военные также планируют установить Starlink на борту самолётов для тестирования в полётах над Арктикой.

«Около 235 спутников Starlink предназначены для передачи высокоскоростного интернета через Арктику. SpaceX запустит 240 дополнительных спутников для обслуживания региона к маю 2023 года»,— добавил Брайан Бил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что высокоскоростной спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска в ближайшее время начнёт функционировать в отдалённых канадских посёлках. Карта покрытия Starlink предполагает, что все три северные территории страны получат доступ к интернету в первом квартале 2023 года.

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