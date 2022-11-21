Кызыл, 21 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Чтобы увидеть облик киевского режима, достаточно посмотреть на боевиков ВСУ, расстрелявших 12 российских военнопленных в Макеевке. Об этом написал в своём телеграм-канале зампред Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

Советский солдат и немецкие фашисты

По его словам, сотворившие это люди являются «живоглотами». Политик также обратил внимание, что они без стеснения записывают на видео свои издевательства над павшими воинами.

«Как они живого бойца, обмотанного скотчем, кладут в гроб и усмехаются над ним именно с тем выражением, которое было на лицах у гитлеровцев, замучивших наших предков — освободителей. Америка, похоже, до сих пор не поняла, в какую нечисть сделала инвестиции, и подпитываемое ими зло в конечном итоге поглотит само себя», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сама будет заниматься поиском причастных к расстрелу российских военнослужащих.

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