Нью-Йорк, США, 21 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Представитель Пакистана в ООН Мунир Акрам заявил, что Исламабад по-прежнему обеспокоен «угрозой терроризма из Афганистана». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Акрам добавил, что его страна страдает от «атак «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Афганистана, которые «подтверждаются другими источниками».

Он подчеркнул, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляют собой «реальную угрозу».

Представитель Пакистана также заявил, что международное сообщество должно помочь возродить экономику Афганистана после войны. Акрам сказал, что для этого необходимо высвободить заблокированные средства Афганистана и инвестированы в финансовую систему страны.

Пакистанский дипломат призвал страны мира предоставить Афганистану гуманитарную помощь на сумму 4,2 миллиарда долларов по запросу ООН. Он предложил международному сообществу занять «прагматичный подход», и его приоритетом должно быть прекращение гуманитарного кризиса в Афганистане.

Мунир Акрам сказал, что Пакистану известны причины блокирования денег Афганистана США, и добавил: «Но вам нужна дорожная карта для восстановления экономики Афганистана».

Представитель Пакистана также отметил, что его страна солидарна с международным сообществом в отношении прав женщин и создания инклюзивного правительства в Афганистане.

Напомним, Пакистан имеет тесные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя не признал их режим, но в Кабуле открыто его посольство, а также он принял дипломатов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Исламабаде.

Пакистан неоднократно обращался к международному сообществу с просьбой взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высвободить заблокированные средства Афганистана.