Доха, 21 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy заключила контракт с китайской Sinopec о долгосрочных поставках газа. Об этом 21 ноября заявил в интервью агентству Reuters председатель правления Qatar Energy Саад аль-Кааби.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

По его словам, соглашение рассчитано на 27 лет. Как отметил Саад аль-Кааби, это крупнейшее частное торговое соглашение, когда-либо подписанное в истории индустрии сжиженного природного газа.

Ранее в Катаре сообщили, что речь идёт о поставках СПГ с Северо-Восточного месторождения в Персидском заливе. Годовой объём поставок будет составлять четыре миллиона тонн.