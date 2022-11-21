Джакарта, 21 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Правительство Соединенных Штатов через министра обороны Ллойда Дж. Остина III поддержало план Индонезии по покупке истребителей F-15EX, сообщает Kompas.

Boeing.com Boeing F-15EX

«Мы, безусловно, поддерживаем усилия министров по продолжению модернизации ключевых систем, чтобы они были работоспособными, и мы хотим помочь любым способом», — заявил министр обороны США.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтверждает, что переговоры о покупке истребителей F-15EX продолжаются.

«По F-15 переговоры продолжаются, и мы находимся на продвинутой стадии переговоров, и я думаю, что теперь окончательное решение будет за правительством», — заявил министр обороны Индонезии, добавив, что Индонезия хочет поэтапно оплачивать истребители F-15EX.

Напомним, Соединенные Штаты одобрили продажу Индонезии 36 единиц F-15EX и другой военной техники на сумму почти $14 млрд.

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