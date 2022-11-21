Казань, , 13:44 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с защитником Максимом Чудиновым. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба команды.

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В нынешнем сезоне 32-летний защитник сыграл в семи встречах за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету одна результативная передача, показатель полезности составил «-3».

Сезон 2021/22 Чудинов пропустил из-за травмы. Всего в КХЛ он провёл 676 матчей, в которых забросил 75 шайб и отдал 158 результативных передач при показателе полезности «+97».