Ставрополь, , 13:43 — REGNUM В Ставропольском крае жёнам мобилизованных, родившим ребенка, пока мужья выполняют задачи в зоне спецоперации, выплатят по 20 тыс. рублей. Решение об этом приняло правительство региона. Законопроект о выплате внесен на рассмотрение в краевую думу. Об этом сообщил 21 ноября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жёнам призванных в рамках частичной мобилизации земляков будет предоставляться единовременная выплата в 20 тысяч рублей при рождении ребёнка. Таким образом, для участников СВО за счёт краевых средств мы фактически удвоим федеральную выплату за рождение ребёнка, которая тоже составляет 20 тысяч рублей», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такая поддержка властей региона поможет жёнам военнослужащих чувствовать себя увереннее в то время, как они переживают за мужа, воюющего на территории б. УССР, и волнуются перед предстоящим важным событием в жизни — рождением ребёнка.

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