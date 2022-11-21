Москва, 21 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Росавиации состоялась встреча главы ведомства Александра Нерадько с министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Сальвадором Мохика-Обрегоном. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе Росавиации.

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Никарагуанский министр сообщил Нерадько о решении начать модернизацию ряда аэропортов в своей стране. Согласно планам властей Никарагуа, аэропорты будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а соответствующие бизнес-модели уже разрабатываются в минтрансе страны.

«По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие сотрудничества между Россией и Никарагуа в области гражданской авиации», — сообщили в пресс-службе.